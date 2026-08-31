Токаев: между казахами и русскими не было конфликтов

Токаев: казахи и русские исторически не конфликтовали Токаев: между казахами и русскими не было конфликтов

Москва31 авг Вести.Казахи и русские никогда не находились в конфликте друг с другом. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Токаев отметил, что разделяет позицию Путина относительно необходимости развития гуманитарных контактов, подчеркнув, что это имеет крайне важное значение.

Данные контакты, данное взаимодействие формировалось на протяжении многих лет, если не сказать веков. У нас никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими с точки зрения межрелигиозных отношений, каких-либо политических взаимоотношений сказал Токаев

Президент Казахстана добавил, что в истории отношений русских и казахов возникали лишь небольшие хозяйственные споры.

В связи с этим он заверил, что тесные отношения между Россией и Казахстаном будут продолжаться и в дальнейшем.