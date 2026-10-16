Песков анонсировал международный разговор Путина в пятницу Песков: у Путина запланирован международный телефонный звонок

Москва16 окт Вести.Президент России Владимир Путин совершит вечером 16 октября международный телефонный звонок. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, пресс-служба Кремля даст более подробную информацию по итогам переговоров.

Вечером ожидается наш международный телефонный разговор сказал Песков

13 октября Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, в ходе которого стороны обсудили урегулирование на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество.