Москва16 октВести.Президент России Владимир Путин совершит вечером 16 октября международный телефонный звонок. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, пресс-служба Кремля даст более подробную информацию по итогам переговоров.
Вечером ожидается наш международный телефонный разговорсказал Песков
13 октября Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, в ходе которого стороны обсудили урегулирование на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество.