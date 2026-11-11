Москва11 нояВести.Российская делегация по итогам трехсторонних переговоров 11 ноября выступит с заявлением по итогам диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби. И наша делегация на месте уже расскажет об этомсказал Песков
В Абу-Даби стартовал второй день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Как ожидается, помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сделает заявление по итогам встречи в 13.00 по московскому времени.