Песков: делегация РФ в Абу-Даби сама на месте расскажет об итогах переговоров

Песков анонсировал пресс-конференцию делегации РФ по итогам встречи в Абу-Даби Песков: делегация РФ в Абу-Даби сама на месте расскажет об итогах переговоров

Москва11 ноя Вести.Российская делегация по итогам трехсторонних переговоров 11 ноября выступит с заявлением по итогам диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби​​​. И наша делегация на месте уже расскажет об этом сказал Песков

В Абу-Даби стартовал второй день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Как ожидается, помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сделает заявление по итогам встречи в 13.00 по московскому времени.