Стартовал второй день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби с участием делегаций РФ, США и Украины возобновились Стартовал второй день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Москва11 ноя Вести.В Абу-Даби стартовала вторая встреча делегаций в рамках трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Российская делегация прибыла на место проведения переговоров 11 ноября у 11:00. Ранее сообщалось, пресс-подход главы делегации РФ Владимира Мединского по итогам переговоров запланирован на 13:00 мск.

Ранее участники делегаций России, США и Украины выразили надежду на то, что переговоры позволят продвинуться к миру.