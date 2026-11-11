Москва11 нояВести.В Абу-Даби стартовала вторая встреча делегаций в рамках трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Российская делегация прибыла на место проведения переговоров 11 ноября у 11:00. Ранее сообщалось, пресс-подход главы делегации РФ Владимира Мединского по итогам переговоров запланирован на 13:00 мск.
Ранее участники делегаций России, США и Украины выразили надежду на то, что переговоры позволят продвинуться к миру.