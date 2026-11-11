Журналист Топорин: подход Мединского по переговорам запланирован на 13.00 мск Журналист Топорин: подход Мединского по переговорам в ОАЭ намечен на 13.00 мск

Москва11 ноя Вести.Пресс-конференция главы российской делегации Владимира Мединского по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби намечена на 13.00 мск. Об этом рассказал журналист Александр Топорин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он отметил, что второй день переговоров в рабочем графике начнется к полудню по местному времени (11.00 мск).

Сегодня стало известно, что на 14.00 по местному времени, то есть в час дня по московскому времени запланирована финальная пресс-конференция Владимира Мединского для российских СМИ. Но будет ли она именно в 13.00 мск - непонятно, ведь мы помним, вчера сидели четыре с половиной часа с перерывом на 40 минут, так что не исключено, что и сегодня также будут сидеть достаточно долго, и все это уйдет к вечеру, к закату заявил журналист

Ранее участники делегаций России, США и Украины выразили надежду на то, что переговоры позволят продвинуться к миру.