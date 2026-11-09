Москва9 ноя Вести.Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби. У украинской стороны появление Мединского на переговорах вызывает "стамбульский синдром", отмечает в авторской колонке журналист ИС "Вести" Елизавета Храмцова.

Говоря о составе российской делегации, большинство экспертов в первую очередь обращают внимание на то, что руководить ей будет Владимир Мединский. У украинцев и их спонсоров помощник президента России, конечно, вызывает "стамбульский синдром" - воспоминания о том, как еще в марте 2022 года Киев едва не капитулировал, но вмешался Борис Джонсон заметила она

Переговоры в Абу-Даби состоятся 10-11 ноября. Делегации России и Украины встретятся при посредничестве США для обсуждения мирного урегулирования конфликта. Как сообщалось ранее, в состав возглавляемой Мединским российской делегации войдут заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также замначальника Генштаба Игорь Костюков, и замначальника главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Подробнее о переговорах в формате Абу-Даби – в авторской колонке журналиста ИС "Вести" Елизаветы Храмцовой.