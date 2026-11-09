Журналист Храмцова: Рябков много лет курирует направление США в дипломатии РФ

Журналист Храмцова рассказала о роли замглавы МИД РФ Рябкова на переговорах Журналист Храмцова: Рябков много лет курирует направление США в дипломатии РФ

Москва9 ноя Вести.Журналист ИС "Вести" Елизавета Храмцова в авторской колонке рассказала, чем примечательно появление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова в составе делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

10 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стартуют двухдневные переговоры по украинскому вопросу между представителями России, США и Украины. Храмцова обратила внимание, что в состав российской делегации вошел замглавы МИД Рябков.

О чем говорят меньше, так это о появлении среди российских переговорщиков Сергея Рябкова. И зря. Заместитель министра иностранных дел уже много лет курирует американское направление нашей внешней политики. Он же боролся за сохранение статуса-кво, когда Вашингтон один за другим разрывал документы по стратегической безопасности - договоры о ракетах средней и меньшей дальности, об открытом небе, СНВ-III отметила журналист

Именно Рябков в декабре 2021 года презентовал видение Москвой гарантий безопасности, которые могут стать прочной основой для мирного сосуществования в ближайшие десятилетия, добавила она.

Это Рябков в январе 2022 года проводил в Женеве консультации с тогдашней заместительницей госсекретаря Венди Шерман, чтобы узнать первую реакцию Вашингтона на предложения Москвы. С европейцами и НАТО гарантии безопасности обсуждались уже позже. Российскую мирную инициативу тогда отвергли, и специальная военная операция стала неизбежна подчеркнула Храмцова

Помимо Сергея Рябкова в состав российской делегации также вошли заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, представители двух управлений Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский. Возглавит миссию помощник российского лидера Владимир Мединский.