Москва9 ноя Вести."Большое прекрасное соглашение. Все будут в восторге", - такой анонс будущих договоренностей, к которым мир может приблизиться в ходе переговоров в Абу-Даби - это, конечно, очень по-трамповски. Но под словом "все" явно не подразумевалась часть света, без которой в мире еще в начале века ни одно фундаментальное решение не то, чтобы не принималось, а даже не обсуждалось. Мы по старой памяти называем эти страны частью Старого Света - Европой. Политический обозреватель Елизавета Храмцова - о трехсторонних переговорах в Абу-Даби без участия Евросоюза.

Архитектура безопасности

Что имел в виду президент США Дональд Трамп, более развернуто описал его зять, участник переговоров в двух- и трехстороннем формате, бизнесмен Джаред Кушнер. По его словам, для прочного мира в Европе необходимы договоренности с Россией. Искать пути к такому миру пока будут в трехстороннем формате, где Европу представляют два воюющих государства внутри континента, но не их соседи.

Зеленскому, конечно, хотелось бы, чтобы его интересы в Абу-Даби защищала Урсула фон дер Ляйен или какой-то более профессиональный переговорщик из Брюсселя. Но Москва настроена безапелляционно.

Они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается заявил в интервью ИС "Вести" помощник президента Юрий Ушаков.

Вышло настолько изящно, что даже удивительно, что этот комментарий не обыграли в своих соцсетях популярные сервисы поиска авиабилетов. Впрочем, позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что "на какой-то стадии" говорить о будущей системе безопасности в Европе и взаимном обеспечении безопасности России и Украины без европейцев будет невозможно. Но очевидно также, что этот этап еще не наступил.

Возвращение к первопричинам

Говоря о составе российской делегации, большинство экспертов в первую очередь обращают внимание на то, что руководить ей будет Владимир Мединский. У украинцев и их спонсоров советник президента России, конечно, вызывает "стамбульский синдром" - воспоминания о том, как еще в марте 2022 года Киев едва не капитулировал, но вмешался Борис Джонсон.

О чем говорят меньше, так это о появлении среди российских переговорщиков Сергея Рябкова. И зря

Заместитель министра иностранных дел уже много лет курирует американское направление нашей внешней политики. Он же боролся за сохранение статуса-кво, когда Вашингтон один за другим разрывал документы по стратегической безопасности - договоры о ракетах средней и меньшей дальности, Об открытом небе, СНВ-3.

И что самое главное в контексте возобновления формата "Абу-Даби": именно Сергей Рябков в декабре 2021 года презентовал видение Москвой гарантий безопасности, которые могут стать прочной основой для мирного сосуществования в ближайшие десятилетия. Это Рябков в январе 2022 года проводил в Женеве консультации с тогдашней заместительницей Госсекретаря Венди Шерман, чтобы узнать первую реакцию Вашингтона на предложения Москвы. С европейцами и НАТО гарантии безопасности обсуждались уже позже.

Российскую мирную инициативу тогда отвергли, и специальная военная операция стала неизбежна.

Защита Брюсселя

Но даже если бы у Москвы и Вашингтона на нынешнем этапе было желание говорить с Европой, к кому нужно было бы обращаться?

Современная Европа - как главный герой в "Защите Лужина". Все привычно говорят "Европа", но конкретного имени никто не назовет. Евросоюз? В него не входит половина стран этой части света, включая главного идеолога "войны до последнего украинца" Великобританию. Даже внутри ЕС, мягко говоря, проблемы с консолидацией, и невозможно себе представить, чтобы на вопрос: "Кто лидер Европы?" житель Тюрингии, уроженец Страны Басков и выходец из Нормандии дружным хором ответили: "Антониу Кошта!"

Генсек НАТО Марк Рютте давно забыл, что когда-то был главой национального правительства в родных Нидерландах. В очередной попытке понравиться "папочке", Дональду Трампу, он уколол возмущенных "дизельной сделкой" Москвы и Вашингтона партнеров по региону, напомнив, что вообще-то они продолжают тратить миллиарды евро на покупку российского СПГ.

А те, кто сам считает себя олицетворением Европы, за неделю до старта переговоров в Абу-Даби пытались провести консультации в Брюсселе, но они, как сообщается, "развалились". Вместо общей встречи отдельные разговоры провели делегации Еврокомиссии, НАТО, Всемирного банка, Германии, Франции, Британии и, собственно, Украины. Американцы подключились, но дистанционно.

В годы Второй мировой войны это могли бы назвать "сепаратными переговорами". Не с такой, конечно, формулировкой, но совершенно точно с таким посылом некоторые европейские руководители раскритиковали президента Финляндии Стубба и премьера Норвегии Стере, проявивших не принятую по нынешним временам самостоятельность. Владимиру Путину они, невиданное дело, позвонили, не спросив разрешения у соседей.

А в Кремле, к ужасу евробюрократов, не только ответили, но и публично напомнили, что вообще-то открыты к диалогу. Было бы с кем разговаривать. Но, перефразируя Набокова, никакой Европы не было.