Москва26 окт Вести.Европейские СМИ кричат "Караул!", анализируя будущую встречу лидеров Китая, США и России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Британский The Telegraph пишет о встрече как о "разделе Украины".

"По аналогии с конференцией 1945 года, на которой был разделен послевоенный континент, лидеры трех сверхдержав могут собраться за одним столом, чтобы обсудить судьбу Европы. Однако на этот раз к России и США присоединится не Великобритания, а Китай", – говорится в статье.

Британцы явно ревнуют к Китаю, который будет иметь возможность "продемонстрировать свой статус сверхдержавы", при этом мнение Лондона никого на встрече интересовать не будет. Поэтому газета сокрушается, что диалог между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином создает проблемы для традиционных союзников США, таких как Великобритания, Евросоюз и Япония

The Economist, ссылаясь на источники в администрации США, сообщает, что США подготовили новый вариант урегулирования войны в Украине, предусматривающий создание демилитаризованной зоны в Донбассе, отказ Киева от членства в НАТО и отмену санкций против России.

"Россия получает вознаграждение за прекращение вторжения: ей разрешается оставить за собой всю захваченную территорию и даже то, что она еще не захватила, ее снова принимают в мировое сообщество, в частности в "большую восьмерку", ей ослабляют санкции и предоставляют щедрые возможности зарабатывать деньги", – жалуются британцы.

Европейские СМИ разгоняют нарратив о том, что Трамп предал Европу и других своих союзников, якобы "продавшись" Москве. Громче всех кричать была дана команда Зеленскому.

"К сожалению, постепенный выход Путина из изоляции уже начался. Это не был бы первый шаг. Однако, если речь идет об Украине, мы хотели бы, чтобы к Украине обратились за мнением", – заявил нелегитимный в интервью Corriere della Sera.

Но мнение Зеленского давно известно – он только и делает, что критикует российского, китайского и американского лидеров, не от большого ума рассказывая всем, что он лучше и умнее их всех. Но Трампа он не просто критикует, а выпрашивает у него деньги и вооружения. По методичке своих хозяев он обвиняет президента США в войне с Ираном, но требует от него развернуть широкомасштабную войну с Россией, и обижается, почему Трамп обвиняет его в проблемах с дизельным топливом

"Я считаю неправильным и неприемлемым, что Трамп возлагает вину … на меня. Он меняет контекст, и это несправедливо. Я ему честно сказал, что это несправедливо ... Я думаю, что это просто отвлекает внимание от Ирана, от того, что происходит на Ближнем Востоке. Весь объем заблокирован там. Там ничего не получается. Ормузский пролив перекрыт. В этом корень проблемы. Но все перекладывают на нас, и я стал мишенью как лидер нашей страны", – жалуется кровавый клоун в подкасте The Diary Of a CEO.

Таким образом, Зеленский на полном серьезе утверждает, что никакой российской нефти нет, она вся в Персидском заливе, и проблема не в нем, показавшем полную неспособность достичь мира для Украины, а в Трампе, который никак не разблокирует Ормузский пролив, хотя его мнение про войну с Ираном мало волнует американского президента, а вот по вопросам мира в украинском конфликте, который находится в зоне его ответственности, он продолжает демонстрировать полную недоговороспособность.

"Нестабильные отношения с президентами США – не новинка для Зеленского. В первый год конфликта, когда Джо Байден санкционировал дополнительную военную помощь Украине, Зеленский жаловался, что ему не дают того, чего он хочет. Сообщается, что Байден "вышел из себя" во время телефонного разговора с главой украинского режима. "Повышенным тоном" он призвал Зеленского "проявить чуть больше благодарности", – вспоминает The American Conservative.

В отличие от европейцев, американцы показывают, что у Зеленского позиция обнаглевшего попрошайки, который требует решать за него все вопросы, невзирая на реальность, которую он призывает игнорировать. Нелегитимный традиционно просит то, что ему дать не могут, и обещает сделать то, что сделать невозможно

Отсюда скепсис у американцев. Зеленский предлагает исключительно вечную войну с Россией, что не нужно не только США, но и украинскому народу.

"То, что на самом деле происходит в Украине, заключается в огромной разнице в интересах элиты и народа. Первые стали очень богатыми благодаря сотням миллиардов долларов, поступающих в Украину, в то время как детей вторых гонят в армию, чтобы они умирали в окопах. И часть этих денег американских налогоплательщиков через многочисленные схемы отмывания возвращается обратно и идет на финансирование политических кампаний в Америке. Именно поэтому вы видите, как некоторые политики больше заботятся об Украине, чем об Америке!", – написал Илон Маск в соцсетях, обличая коррупционные схемы поддержки кровавого клоуна.

А вот в Британии и ЕС этих коррупционных схем в упор не видят, продолжая антироссийскую истерию в целях обогащения своей управленческой элиты. В целом европейская политическая риторика направлена на войну с Россией с целью подчинить эту страну себе. Но эта авантюра выглядит в тысячу раз глупее иранской авантюры Трампа. США до сих пор не смогли поставить под свой контроль страну, значительно меньшую и обладающую меньшим экономическим и военным потенциалами, чем Россия. Почему у Трампа не вышло получить контроль над Ираном, а у Зеленского и европейских подсвинков, желающих войны, получится одержать контроль над Россией?

В целом антироссийская риторика в ведущих европейских странах не отличается от циничной риторики Зеленского, который побеждает Россию исключительно в эфире подконтрольных СМИ. В реальности происходят не военные победы, а экономический крах и социальная катастрофа, и именно такую судьбу готовят Европе погрязшая в коррупции Урсула фон дер Ляйен, потомок нациста Мерц и задиристый петушок Макрон. И когда европейские избиратели пытаются этот пагубный курс изменить, им начинают рассказывать бредни о российской угрозе.

Европейские руководители невнимательно изучали украинский политический опыт. Когда в Киеве приходили к власти антироссийские силы – Украина начинала резко беднеть и терять вес на международной арене. Антироссийская политическая бацилла фактически уничтожила Украину и принялась за Европу, которая украинского урока не выучила. Антироссийская Европа – это нищая Европа, а кто не верит, пускай посмотрит на Украину Зеленского. Именно поэтому Европу в Шанхае не ждут

"Китай не участвует в антироссийском санкционном курсе и прилагает усилия для развития отношений с Россией в различных сферах. Возвращение Путина за стол переговоров АТЭС после длительного перерыва послужит ярким сигналом всему миру: новый "железный занавес" Запада не смог полностью изолировать Москву на международной арене", – пишет китайская Baijiahao.

Теперь "железный занавес" начинает угрожать самой Европе, поскольку она ничего, кроме войны с Россией, не может предложить в международную повестку. Но ни Китай, ни США такое "предложение" всерьез не рассматривают. Поэтому политическая изоляция грозит самой Европе. Как говорится в известной русской пословице: не рой другому яму – сам в нее попадешь.