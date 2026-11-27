Москва27 ноя Вести.Пока европейские политики не могут выработать единого мнения по украинскому конфликту, война начинает расползаться по Европе. Проблемы с судоходством и безопасностью судов существуют уже не только в Черном море, а также в Балтийском и Средиземном.

Зеленский явно получает удовольствие от того, что уничтожает стабильность на важнейших транспортных артериях для Европы. "Мы поступили правильно. Любое судно под российским флагом, всё, что перевозит оружие или любой груз, на который наложены санкции и который может содержать Бог знает что, является для нас законной целью в российских территориальных или нейтральных водах", — заявил кровавый клоун, комментируя атаку торгового судна в Балтийском море.

При этом Зеленский демонстративно плюет на интересы европейцев, он знает, что среди европейских политиков находятся безумцы, которые его в этом поддерживают. Так, например, канцлер ФРГ Мерц заявил в Бундестаге, что "поддерживая Украину, мы поддерживаем и защищаем самих себя".

Это верно в том смысле, который, возможно, пока не до конца понятен многим в нашей стране. Россия усиливает напряжённость в огромных масштабах — в том числе здесь, в пределах наших собственных границ, даже ценой человеческих жизней. Такова ситуация, дамы и господа. И именно поэтому мы, как европейцы, должны — и будем — установить чёткие границы для России заявил достойный потомок нациста

Но ведь это российские суда атакуют украинские беспилотники, россияне в нейтральных водах и водах стран НАТО никого не атакуют, получается, что Мерц поддерживает агрессию возле берегов своей страны. "Атака на российское судоходство на Балтике море касается не только непосредственно России и Украины. Она может повлиять на безопасность и гражданское судоходство в акватории, где сходятся интересы целого ряда стран НАТО… атаки на судоходство на Балтике грозят новым кризисом в сфере безопасности и могут втянуть в конфликт новые страны", — высказал беспокойство норвежский Steigan blogger.

Еще жестче идет оценка украинских атак в Средиземном море. "Мы возлагаем на украинскую сторону всю ответственность за эти террористические действия, которые она совершила и которые открыто одобрил президент Украины Владимир Зеленский. Эти действия равносильны объявлению войны Ливийскому государству. Мы направляем украинским властям четкое предупреждение и предостерегаем их от попыток превратить Ливию в арену для сведения счетов", — заявил заместитель председателя ливийского Президентского совета Муса аль-Куни. Он сообщил, что Триполи планирует передать этот вопрос на рассмотрение Международного суда ООН и Совета Безопасности ООН, "чтобы добиться привлечения к ответственности всех причастных к посягательству на суверенитет Ливии и угрозе миру и безопасности, а также защитить права Ливийского государства и его граждан всеми законными средствами".

В условиях, когда национальные выборы в Италии могут состояться уже этой весной, удары Киева по российскому военному кораблю и грузовому судну в Ливии, нанесенные в выходные, рискуют вызвать негативную реакцию в Риме — союзнике Киева, который также традиционно поддерживает тесные связи с этой североафриканской страной пишет Politico

Издание пишет, что действия Украины грозят стать для Мелони "настоящей головной болью". Рим обеспокоен дестабилизацией Ливии, своей бывшей колонии, опасаясь, что, если она снова погрузится в хаос, это может спровоцировать волну миграции через Средиземное море.

Зеленский создает проблемы не только премьеру Италии, но и канцлеру ФРГ Мерцу, рейтинг которого летит вниз. "Согласно недавнему опросу, большинство немцев больше не готовы терпеть вашу военную помощь Украине. Наши школы, мосты, железнодорожные линии приходят в упадок. Конкурентоспособность исчезает с каждым днем, и вместе с ней исчезают малые и средние предприятия. А вы хвастаетесь тем, что на 2027 год выделено еще 11 миллиардов евро военной помощи Украине, и даже продвигаете инвестиции в Украину и ее экономику — в одну из самых коррумпированных стран в мире. Господин Мерц, чьим канцлером вы являетесь?" — заявил в лицо канцлеру в парламенте сопредседатель АдГ Тино Хрупалла.

Получается, что война расползается по Европе, и определенной части европейских политиков это нравится, возникает вопрос о вменяемости таких политиков. Естественно, лидерство чемпиона по безумию Зеленского оспорить сложно. Кровавый клоун не скрывает, что желает втянуть в войну другие государства. Именно поэтому он атакует российские корабли в Средиземном и Балтийском морях, и на этом останавливаться не собирается. Допустим, мечта идиота сбудется, ему удастся втянуть в конфликт другие страны, станет ли легче от этого Украине? Много раз уже было сказано, что дальнейшая эскалация в Европе — прямой путь к ядерной войне. От Украины и так мало что осталось, а увеличение театра военных действий уничтожит ее полностью.

Но, как видим, Зеленского это не волнует от слова "вообще". Он ослеплен своим мнимым "величием" и желанием вершить судьбы мира, хотя реально он не способен решить ровным счетом ничего. Когда Трамп предлагает нелегитимному сделку, то он делает большую ошибку. Ведь сделка предполагает уступки, реальную плату за то, что политику действительно важно. А Зеленскому судьба Украины и украинского народа, также как и судьбы европейцев, неважны совершенно. Ему нужны триумфы, овации, погоны генералиссимуса и корона, повисшая на ушах, а политическая сделка ничего похожего не предлагает. Зеленский давно привык получать, ничего не давая взамен. И именно позиция потребителя чужих ресурсов диктует его поведение.

Является ли подобное поведение патологическим безумием? Скорее всего, это просто грандиозная коррупционная схема, на которую западные кукловоды посадили политического дилетанта Зеленского. Только очень недалекий человек мог дать себя так опутать и наивно поверить в свое "величие" и "цивилизационный выбор". Но кровавый клоун не один такой.

Канцлер ФРГ Мерц не от большого ума изображает из себя защитника Германии и Европы. При этом он выступает против всех политических, экономических и социальных процессов, которые объединили Германию и сделали ее ведущей страной в ЕС. Потомку нациста даже в голову не приходит, что эскалация в Европе во многом его рук дело, результат недальновидной политики, которая убивает экономику и будущее Германии.

Не лучше и Урсула фон дер Ляйен, превратившая ЕС в филиал НАТО и пытающаяся разговаривать с Россией с позиции силы. "Почему бы ей и ее киевскому ублюдку не вернуться к играм с ее старыми медицинскими приборами? В этом она была более успешной", — написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсетях, реагируя на "миротворчество" бывшего гинеколога.

Проблема в том, что большинство европейских политиков входят в образы, которые ничего общего с реальностью не имеют, а в это время война расползается по Европе на Север и на Юг. При этом ни для кого не секрет, что стоит за ударами по российским судам.

Встает обоснованный вопрос: что означают все эти удары по российским судам? Многие военные наблюдатели и на Украине, и в России полагают, что это попытка сорвать мирный план Дональда Трампа, нацеленный на мирное решение конфликта, и результаты саммита в Шэньчжэне вообще пишет Geopolitika.news

Срыв мирных переговоров от европейских подсвинков, желающих войны, продиктован маниакальным желанием навязать свою политическую волю всем и каждому, отсюда и желание шантажировать и накалять ситуацию, несмотря на опасность большой европейской войны, которую они провоцируют своей ограниченной политикой.

Мир сейчас переживает чрезвычайно опасный период. Хотя боевые действия пока ограничены территорией Украины, конфликт фактически превратился в прокси-войну, в которой Европа финансирует и вооружает Украину против России. Достаточно небольшой ошибки в расчетах, чтобы все это привело к масштабной эскалации. До сих пор Путин проявлял сдержанность. Он согласился не применять ядерное оружие, что, очевидно, очень важно, и заверил нас, что у него нет таких намерений заявил представитель Трампа Кушнер

Получается, что мир в Европе держится на сдержанности и ответственности российского лидера, но этому противопоставляется полная безответственность Зеленского и его европейского фан-клуба, и они постоянно пытаются разрушить те хрупкие сдерживающие факторы, которые отделяют Европу от большой войны. И переоценить опасность сложившейся ситуации невозможно. Катастрофа подступила к Европе слишком близко.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"