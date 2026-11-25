Москва25 ноя Вести.Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер в разговоре с главой медиаконцерна Axel Springer Матиасом Депфнером назвал президента России Владимира Путина исторической личностью и гроссмейстером политики.

Можно одобрять, что он сделал, или отвергать, но он определенно гроссмейстер политики. Он – историческая личность сказал Кушнер в интервью, опубликованном на сайте MD Meets

Ранее в ноябре Кушнер и американский эмиссар Стивен Уиткофф прилетели в Москву на переговоры с Путиным. После встречи с российским лидером Кушнер охарактеризовал переговоры как исчерпывающие и подробные.