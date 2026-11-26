"Потрясающие": Кушнер рассказал о контактах с Ушаковым и Дмитриевым Кушнер назвал Ушакова и Дмитриева "потрясающими"

Москва26 ноя Вести.Спецпредставитель американского лидера Джаред Кушнер рассказал, что постоянно находится на связи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и спецпредставителем российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Об этом он сообщил в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

Мы постоянно поддерживаем связь с помощниками президента Путина, с Юрием Ушаковы… с Кириллом Дмитриевым, моим потрясающим другом отметил Кушнер

Он также назвал президента России Владимира Путина исторической личностью и гроссмейстером политики.

Дмитриев 12 ноября поделился в соцсетях кадрами встречи представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, прибывших в Москву. На видео стороны улыбались и тепло приветствовали друг друга