Москва26 нояВести.Спецпредставитель американского лидера Джаред Кушнер рассказал, что постоянно находится на связи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и спецпредставителем российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Об этом он сообщил в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.
Мы постоянно поддерживаем связь с помощниками президента Путина, с Юрием Ушаковы… с Кириллом Дмитриевым, моим потрясающим другомотметил Кушнер
Он также назвал президента России Владимира Путина исторической личностью и гроссмейстером политики.
Дмитриев 12 ноября поделился в соцсетях кадрами встречи представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, прибывших в Москву. На видео стороны улыбались и тепло приветствовали друг друга