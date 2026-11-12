Дмитриев показал кадры встречи Уиткоффа и Кушнера во Внукове

Дмитриев опубликовал кадры встречи Уиткоффа и Кушнера Дмитриев показал кадры встречи Уиткоффа и Кушнера во Внукове

Москва12 ноя Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поделился в соцсетях кадрами встречи представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, прибывших в Москву.

На видео, которое Дмитриев выложил в X, попал фрагмент встречи у трапа самолета. Стороны улыбаются и тепло приветствуют друг друга, после чего садятся в машины.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибывают в Москву на встречу с президентом Путиным подписал видео Дмитриев

В среду в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры России, США и Украины. Как ожидается, в четверг в первой половине дня президент РФ Владимир Путин встретится с американскими представителями, чтобы обсудить итоги переговоров и предложения США.