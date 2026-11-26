Москва26 ноя Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев является убежденным сторонником мира.

Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

Кушнер вспомнил, как еще при предыдущей администрации президента США Дональда Трампа работал вместе с Дмитриевым над сокращением добычи нефти в рамках ОПЕК+​​​ во времена пандемии COVID-19.

Я работал с Кириллом и саудовцами, и нам удалось добиться самого большого сокращения добычи нефти в истории. Это фактически спасло большую часть американского энергетического рынка, потому что у нас заканчивались хранилища рассказал Кушнер

Он также напомнил, что в период пандемии Дмитриев был тем, кто возглавил инициативу по отправке в Нью-Йорк самолета с аппаратами ИВЛ.

[Дмитриев] выступает за укрепление отношений с Западом и считает, что это отвечает интересам самой России. Таким образом, он является убежденным сторонником мира добавил Кушнер

Кроме того, Кушнер рассказал, что постоянно находится на связи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым. Кроме того, он назвал Дмитриева своим "потрясающим другом".

Между тем, он также назвал президента России Владимира Путина исторической личностью и гроссмейстером политики.