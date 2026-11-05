Дмитриев назвал Уиткоффа и Кушнера миротворцами за их усилия по Украине

Дмитриев поддержал заявление Кушнера о долгосрочном урегулировании на Украине Дмитриев назвал Уиткоффа и Кушнера миротворцами за их усилия по Украине

Москва5 ноя Вести.Инициативы спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, связанные с поиском долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, позволяют говорить о них как о миротворцах.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее зять американского лидера Джаред Кушнер заявил, что цель США на предстоящих трехсторонних переговорах по Украине – способствовать формированию архитектуры безопасности, которая исключит "риск новой войны".

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – миротворцы написал Дмитриев на странице в соцсети Х

Трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины запланирована в Абу-Даби на 10–11 ноября. Ожидается, что американскую сторону будут представлять Уиткофф и Кушнер.