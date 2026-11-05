Москва5 нояВести.Инициативы спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, связанные с поиском долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, позволяют говорить о них как о миротворцах.
Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Ранее зять американского лидера Джаред Кушнер заявил, что цель США на предстоящих трехсторонних переговорах по Украине – способствовать формированию архитектуры безопасности, которая исключит "риск новой войны".
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – миротворцынаписал Дмитриев на странице в соцсети Х
Трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины запланирована в Абу-Даби на 10–11 ноября. Ожидается, что американскую сторону будут представлять Уиткофф и Кушнер.