Москва31 октВести.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продвигают повестку главы Белого дома в сфере обеспечения безопасности и мира. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Миротворцы президента Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, возвращают американцев домой и продвигают мирную и глобальную повестку президента Трампа по обеспечению безопасностиговорится в публикации
21 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Украинское урегулирование стало центральной темой обсуждения.