Дмитриев: Уиткофф и Кушнер продвигают повестку Трампа по безопасности и миру

Дмитриев назвал Уиткоффа и Кушнера "миротворцами Трампа" Дмитриев: Уиткофф и Кушнер продвигают повестку Трампа по безопасности и миру

Москва31 окт Вести.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продвигают повестку главы Белого дома в сфере обеспечения безопасности и мира. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Миротворцы президента Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, возвращают американцев домой и продвигают мирную и глобальную повестку президента Трампа по обеспечению безопасности говорится в публикации

21 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Украинское урегулирование стало центральной темой обсуждения.