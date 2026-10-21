Песков подтвердил дистанционное участие Кушнера во встрече с Путиным Джаред Кушнер дистанционно подключился ко встрече с Путиным

Москва21 окт Вести.Американский переговорщик Джаред Кушнер дистанционно подключился к встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о дистанционном участии Кушнера представитель Кремля ответил утвердительно.

Встреча Путина и Уиткоффа проходит в Санкт-Петербурге. Переговоры посвящены вопросам урегулирования украинского конфликта.

Кушнер не смог лично прибыть в Россию из-за болезни. По той же причине он отсутствовал на переговорах Уиткоффа с Владимиром Зеленским, состоявшихся накануне в Осло.

По данным издания Axios, Кушнер болен гриппом.