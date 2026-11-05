Кушнер: США нацелены на долгосрочную систему безопасности после мира на Украине

США хотят исключить "риск новой войны" в рамках украинского урегулирования Кушнер: США нацелены на долгосрочную систему безопасности после мира на Украине

Москва5 ноя Вести.Соединенные Штаты на переговорах по урегулированию украинского кризиса стремятся создать новую и долгосрочную систему международных правил, которая навсегда исключит риск возобновления конфликта. Об этом на своей странице в соцсети Х написал зять и спецпосланник американского президента Джаред Кушнер.

Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на формировании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они больше никогда не возобновились. заявил Кушнера

Следующие трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. По данным СМИ, американскую сторону наряду с Кушнером представит спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.