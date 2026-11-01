Дмитриев: отношения лидеров РФ и США жизненно важны для глобальной безопасности

Дмитриев назвал отношения Путина и Трампа жизненно важными для всего мира Дмитриев: отношения лидеров РФ и США жизненно важны для глобальной безопасности

Москва21 ноя Вести.Хорошие отношения президентов России и США жизненно важны для глобальной безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал пост американского информационного канала Fox News, где отмечается, что американский лидер Дональд Трамп считает крайне важным поддержание хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Отличные отношения президента Путина и президента Трампа жизненно важны для мира и глобальной безопасности написал Дмитриев в социальной сети X

Ранее стало известно, что Трамп назвал США, Россию и Китай самыми могущественными странами мира. По словам американского лидера, три державы особенно сильны в технологическом отношении.