Москва21 нояВести.Хорошие отношения президентов России и США жизненно важны для глобальной безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал пост американского информационного канала Fox News, где отмечается, что американский лидер Дональд Трамп считает крайне важным поддержание хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.
Отличные отношения президента Путина и президента Трампа жизненно важны для мира и глобальной безопасностинаписал Дмитриев в социальной сети X
Ранее стало известно, что Трамп назвал США, Россию и Китай самыми могущественными странами мира. По словам американского лидера, три державы особенно сильны в технологическом отношении.