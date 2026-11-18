Москва18 ноя Вести.Усилия президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приближают разрешение имеющихся разногласий. Об этом рассказал автору ИС "Вести" Евгению Попову глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который находится в Китае на форуме АТЭС.

Он отметил, что российский лидер держит абсолютный фокус на интересах страны в контексте формирования архитектуры безопасности в Европе.

Огромную работу проделал президент России Владимир Путин, который держит абсолютно четкий фокус на интересах России. И важно, что Соединенные Штаты предлагают этот подход по безопасности Европы, и с этим сложно спорить. Даже критики этого подхода, а это мы знаем те разжигатели войны, которые в основном присутствуют в Европе, им сложно спорить с идеей о том, что как будет выглядеть безопасность в Европе после. Поэтому, мне кажется, что все ближе и ближе, благодаря усилиям президента Путина и президента Трампа, мы движемся к разрешению различных разногласий. И завтрашняя встреча, безусловно, важная в этом ключе сообщил Дмитриев

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп могут встретиться уже сегодня, 18 ноября, на торжественном обеде на саммите АТЭС в Китае.