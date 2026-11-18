Путин рассказал, что ждет большой пользы от встречи с Трампом и Си Цзиньпином

Путин поделился ожиданиями от встречи с Трампом и Си Цзиньпином Путин рассказал, что ждет большой пользы от встречи с Трампом и Си Цзиньпином

Москва18 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на большую потенциальную пользу, которую принесет грядущая трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом.

На полях делового саммита АТЭС российский президент привел площадку форума в качестве примера предоставления больших возможностей для коммуникации стран на всех уровнях. В первую очередь он отметил диалог лидеров ведущих экономик, которые могут за одним столом прийти к решению любых внешних разногласий и укреплению основ глобального развития.

Поэтому ожидаю большую потенциальную пользу от предстоящей трехсторонней встречи между лидерами России, Китая и США, которая запланирована на полях саммита АТЭС поделился Путин

Ранее глава государства отметил, что внешнеполитическая работа России и Китая стабильно идет "по восходящей" на благо народов двух стран. Он также назвал председателя КНР дорогим другом.