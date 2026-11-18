Путин отметил, что работа России и Китая идет "по восходящей" Путин: внешнеполитическая связка РФ и КНР работает стабильно

Москва18 ноя Вести.Внешнеполитическая связка России и Китая на международной арене работает стабильно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином​​​ в Шэньчжэне.

Президент отметил, что работа России и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран.

Российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе. В непростой геополитической ситуации придерживаемся конструктивных подходов по формированию более справедливого, многополярного мироустройства сказал Путин

Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В МИД Китая официально подтвердили трехстороннюю встречу между председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Главы трех стран встретятся на саммите АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября.