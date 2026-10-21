Россия при Путине идет по пути развития, заявил премьер Госсовета Китая Премьер Госсовета КНР: РФ движется по пути развития под руководством Путина

Москва21 окт Вести.Россия уверенно движется по пути государственного развития и национального возрождения под руководством ее президента Владимира Путина. Об этом на встрече с главой государства заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Переговоры проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Уверен, что под Вашим верным руководством Российская Федерация, безусловно, уверенно движется по пути государственного развития и национального возрождения сказал Ли Цян

Во время встречи Путин также обозначил, что может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне. Мероприятие состоится 18-19 ноября.