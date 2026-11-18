Си Цзиньпин: Россия и Китай ответственны за построение многополярного мира

Си Цзиньпин отметил единство целей и взаимодоверие России и Китая Си Цзиньпин: Россия и Китай ответственны за построение многополярного мира

Москва18 ноя Вести.Россия и Китай как великие державы способны взять ответственность за построение многополярного мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Шэньчжэне.

Лидер КНР отметил, что сотрудничество двух стран опирается на взаимодоверие и общие цели.

Нужно углублять всестороннее сотрудничество между двумя странами, решительно брать на себя ответственность и обязательства, присущие великим державам, направлять и продвигать процессы построения многополярности в мире и демократизации международных отношений приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая

В МИД Китая официально подтвердили трехстороннюю встречу между председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Главы трех стран встретятся на саммите АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября.