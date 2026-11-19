Москва19 нояВести.Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) должны объединить усилия и помогать друг другу, чтобы пережить бури, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита АТЭС в Шэньчжэне (Китай).
Странам АТР необходимо совместно противостоять трудностям и вызовам, отметил Си.
Все члены Азиатско-Тихоокеанской семьи находятся в одной лодке. Чтобы выдержать бури, необходимо объединить усилияподчеркнул председатель КНР
Си заявил, что Россия и Китай как великие державы способны взять на себя ответственность за построение многополярного мира.