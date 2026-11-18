Си Цзиньпин: страны АТР должны расширять сотрудничество в области ИИ Си Цзиньпин призвал страны АТР расширять сотрудничество в цифровой экономике

Москва18 ноя Вести.Странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) необходимо развивать сотрудничество в области цифровой экономики и искусственного интеллекта (ИИ), заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне (Китай), сообщает ТАСС.

Мы должны стимулировать инновационный рост. Инновации являются жизненно важной силой, движущей социальный прогресс. Мы должны активно развивать партнерские отношения в области научно-технических инноваций, углублять сотрудничество в цифровой экономике и искусственном интеллекте приводит ТАСС слова председателя КНР

Кроме того, Си Цзиньпин призвал к планомерному созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) в АТР и подчеркнул, что Китай выступает за стабильность мировых производственных и логистических цепочек.

В МИД Китая официально подтвердили трехстороннюю встречу между Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Главы трех стран встретятся на саммите АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября.