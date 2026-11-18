Москва18 ноя Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона к твердой защите многополярного мира и сложившегося после войны миропорядка.

По его словам, которые передает ТАСС, необходимо также поддерживать всеобъемлющую и инклюзивную глобализацию экономики.

Чем сложнее внешняя обстановка, тем решительнее мы должны отстаивать послевоенный международный порядок, содействовать равноправному и упорядоченному развитию многополярного мира сказал председатель КНР во время выступления на Деловом саммите форума АТЭС

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметил, что Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе форума АТЭС обсудят вопросы поддержания глобального мира и укрепления стратегической стабильности.