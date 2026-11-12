Москва12 нояВести.Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай выстраивать отношения с другими странами, учитывая глобальные процессы и перспективы развития всего человечества, сообщает РИА Новости.
Об этом китайский лидер заявил во время выступления в Доме народных собраний на торжественном мероприятии, посвященном 160-летию со дня рождения основателя партии Гоминьдан и первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена.
На новом пути мы должны неизменно смотреть на перспективы и судьбу человечества с глобальной точки зрения, правильно понимать и выстраивать отношения с внешним миромсказал Си Цзиньпин
Глава КНР также подчеркнул важность следования общемировым тенденциям и учета масштабных преобразований на международной арене. Кроме того, он призвал продвигать "четыре глобальные инициативы" и содействовать формированию сообщества единой судьбы человечества.