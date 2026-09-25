Москва25 сенВести.Пекину и Вашингтону необходимо искать новый подход к сосуществованию двух великих держав и оправдывать ожидания своих народов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном ужине в Белом доме.
Китайский лидер прибыл в США с государственным визитом 23 сентября.
Китай и США должны действовать как ответственные великие державы, оправдывать ожидания наших народов, идти в ногу со временем и искать новые подходы к взаимоотношениям между великими державамисказал Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что отношения между Штатами и Китаем никогда не были так прочны, как во время его второго президентского срока.