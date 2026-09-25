Трамп: отношения США и КНР прочны как никогда

Трамп заявил, что отношения Вашингтона и Пекина никогда не были лучше Трамп: отношения США и КНР прочны как никогда

Москва25 сен Вести.Отношения между США и Китаем никогда не были так прочны, как в настоящее время .

Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил во время званного ужина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент Си Цзиньпин и я, оба понимаем, что мы представляем разные системы, но связи между нашими народами прочны, и мы никогда еще так хорошо не ладили сказал Трамп

Китайский лидер прибыл в США с государственным визитом 23 сентября.

Центральное телевидение Китая (CCTV) передало, что председатель КНР и глава Белого дома в ходе переговоров коснулись ряда актуальных тем международной повестки — от вопросов, связанных с искусственным интеллектом, до конфликта на Украине, обстановки на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Корейского полуострова.