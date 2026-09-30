Посол Ханьхуэй: страны должны брать пример с РФ и КНР по соседским отношениям

Посол КНР призвал мир брать пример с России и Китая Посол Ханьхуэй: страны должны брать пример с РФ и КНР по соседским отношениям

Москва30 сен Вести.Государствам следует брать пример с России и Китая в вопросе построения отношений между соседними странами. Об этом рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

В беседе с "Известиями" он также отметил, что Москва и Пекин будут совместно работать над развитием мировой экономики.

Все страны должны взять у нас - Китая и России - пример, как строить отношения между соседними государствами, между крупными государствами сказал посол

Накануне председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников подчеркнул, что возможная встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС в ноябре – это прорыв.