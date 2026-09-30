Москва30 сенВести.Государствам следует брать пример с России и Китая в вопросе построения отношений между соседними странами. Об этом рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
В беседе с "Известиями" он также отметил, что Москва и Пекин будут совместно работать над развитием мировой экономики.
Все страны должны взять у нас - Китая и России - пример, как строить отношения между соседними государствами, между крупными государствамисказал посол
Накануне председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников подчеркнул, что возможная встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС в ноябре – это прорыв.