Си Цзиньпин: мировой экономике не хватает импульсов для роста

Си Цзиньпин указал на нехватку импульсов для роста в мировой экономике Си Цзиньпин: мировой экономике не хватает импульсов для роста

Москва18 ноя Вести.Мировая экономика испытывает дефицит импульсов для роста. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По его словам, которые передает ТАСС, широкое распространение получили односторонние подходы и протекционизм.

Мировой экономике не хватает импульсов для роста сказал Си Цзиньпин

Он также подчеркнул, что Пекин выступает за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что доля национальных валют в расчетах России и Китая приблизилась к 100%. По его словам, торгово-экономическое взаимодействие двух стран сохраняет положительную динамику, несмотря на усиление внешнего давления.