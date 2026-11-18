Москва18 нояВести.Мировая экономика испытывает дефицит импульсов для роста. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
По его словам, которые передает ТАСС, широкое распространение получили односторонние подходы и протекционизм.
Мировой экономике не хватает импульсов для ростасказал Си Цзиньпин
Он также подчеркнул, что Пекин выступает за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).
В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что доля национальных валют в расчетах России и Китая приблизилась к 100%. По его словам, торгово-экономическое взаимодействие двух стран сохраняет положительную динамику, несмотря на усиление внешнего давления.