Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает реформирование ВТО Си Цзиньпин: Китай выступает за реформирование ВТО

Москва18 ноя Вести.Китай выступает за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), его слова передает ТАСС.

Китай выступил против односторонних действий и протекционизма, и по-прежнему привержен принципам подлинного многостороннего сотрудничества, направленного на поддержание многосторонней торговой системы и соблюдение правил ВТО, а также на продвижение реформы этой организации сказал он

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что Группа двадцати (G20) сделала шаги вперед в понимании ряда "важных проблем", связанных с реформой ВТО.

Он при этом подчеркнул, что трудно рассчитывать на прорыв в сложившихся непростых геополитических и экономических условиях.