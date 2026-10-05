Решетников: G20 продвинулась в понимании проблем с ВТО и текущей торговлей

Решетников заявил, что G20 продвинулась в анализе трудностей с ВТО и торговлей Решетников: G20 продвинулась в понимании проблем с ВТО и текущей торговлей

Москва5 окт Вести.Группа двадцати (G20) продвинулась вперед в понимании ряда "важных проблем", связанных прежде всего с реформой Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в беседе с ТАСС заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Подводя итоги совещания "двадцатки" в Милуоки (США), в котором он участвовал, Решетников отметил, что в сложившихся непростых геополитических и экономических условиях ожидать каких-то прорывов от любого диалога трудно.

Тем не менее "Двадцатка" продвинулась в обсуждении и, главное, понимании некоторых важных проблем, в том числе связанных с реформой ВТО и текущей торговлей сказал министр

Ранее Решетников призвал "Большую двадцатку" (G20) предотвратить переход к "системе торговли, основанной на силе". По мнению министра, нужно разработать единые правила и механизмы, чтобы не допустить "распада мировой торговли".