Си Цзиньпин: Китай готов вместе с АТЭС наращивать доверие в регионе

Си Цзиньпин: Китай готов укреплять сотрудничество со странами АТЭС Си Цзиньпин: Китай готов вместе с АТЭС наращивать доверие в регионе

Москва18 ноя Вести.Китайская Народная Республика (КНР) готова сотрудничать со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), чтобы наращивать доверие в регионе, справляться с общими трудностями и вместе выстраивать Азиатско‑Тихоокеанское сообщество. Об этом заявил в ходе делового саммита АТЭС​​​ председатель КНР Си Цзиньпин.

Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для укрепления доверия, продвижения вперед, несмотря на трудности, и совместного построения Азиатско-Тихоокеанского сообщества приводит слова китайского лидера РИА Новости

Си Цзиньпин также отметил, что странам АТЭС необходимо расширять партнерство в сфере технологических инноваций, укреплять сотрудничество в цифровой экономике и искусственного интеллекта.

Ранее в МИД Китая официально подтвердили трехстороннюю встречу между Председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Известно, что лидеры трех государств встретятся на саммите АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября.