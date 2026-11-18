Си Цзиньпин: экономика Китая показывает устойчивость и высококачественный рост Си Цзиньпин: экономика Китая устойчиво и качественно растет

Москва18 ноя Вести.Китайская экономика показывает максимальную устойчивость к негативным факторам и поддерживает высококачественный рост, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне (Китай), сообщает ТАСС.

Китайская экономика сохраняет высокие темпы роста, показывая качественное, инновационно-ориентированное развитие, значительную устойчивость и жизнеспособность приводит ТАСС слова Си

ВВП Китая вырос в январе-сентябре 2026 года на 4,6%. При этом новые производства развиваются ускоренными темпами, подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к твердой защите многополярного мира и послевоенного миропорядка.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что Си, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в китайском Шэньчжэне 19 ноября обсудят вопросы поддержания мира и укрепления стратегической стабильности.