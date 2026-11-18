Москва18 нояВести.Китайская экономика показывает максимальную устойчивость к негативным факторам и поддерживает высококачественный рост, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне (Китай), сообщает ТАСС.
Китайская экономика сохраняет высокие темпы роста, показывая качественное, инновационно-ориентированное развитие, значительную устойчивость и жизнеспособностьприводит ТАСС слова Си
ВВП Китая вырос в январе-сентябре 2026 года на 4,6%. При этом новые производства развиваются ускоренными темпами, подчеркнул Си Цзиньпин.
Председатель КНР призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к твердой защите многополярного мира и послевоенного миропорядка.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что Си, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в китайском Шэньчжэне 19 ноября обсудят вопросы поддержания мира и укрепления стратегической стабильности.