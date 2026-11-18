Москва18 нояВести.Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к планомерному созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщает ТАСС.
Мы должны поддерживать свободную и открытую торговлю, выступать за стабильность мировых производственных и логистических цепочек, продвигать процесс создания азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговлиприводит ТАСС слова Си
Кроме того, странам АТР необходимо решительно отстаивать послевоенный мировой порядок и многополярность, подчеркнул Си Цзиньпин.