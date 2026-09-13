Си Цзиньпин: КНР создаст для БРИКС площадку ИИ с открытым кодом и доступом

КНР возглавит в БРИКС работу по созданию зоны технологий ИИ Си Цзиньпин: КНР создаст для БРИКС площадку ИИ с открытым кодом и доступом

Москва13 сен Вести.Китай намерен создать в рамках БРИКС площадку доступа к технологиям искусственного интеллекта с открытым кодом и доступом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания в формате БРИКС+.

Как отметил глава государства, китайская сторона возглавит в рамках объединения работу, направленную на создание зоны технологий ИИ с открытым кодом.

А также будет содействовать сотрудничеству в области разработки и применения крупных языковых моделей, проводить специализированные программы подготовки в этой сфере и создавать открытую экосистему ИИ сказал Си Цзиньпин

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потенциал развития БРИКС еще далеко не исчерпан.