Москва13 сенВести.Китай намерен создать в рамках БРИКС площадку доступа к технологиям искусственного интеллекта с открытым кодом и доступом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания в формате БРИКС+.
Как отметил глава государства, китайская сторона возглавит в рамках объединения работу, направленную на создание зоны технологий ИИ с открытым кодом.
А также будет содействовать сотрудничеству в области разработки и применения крупных языковых моделей, проводить специализированные программы подготовки в этой сфере и создавать открытую экосистему ИИсказал Си Цзиньпин
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потенциал развития БРИКС еще далеко не исчерпан.