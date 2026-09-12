Москва12 сенВести.В следующем году Китай примет председательство в БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите объединения.
Китай в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет 19-й саммит объединениясказал лидер КНР
Саммит БРИКС в текущем году проходит 12-13 сентября в столице Индии Нью-Дели.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл в конгресс-центр "Бхарат Мандапам" для участия в саммите БРИКС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил уверенность, что Путин и Си Цзиньпин пообщаются на мероприятии.