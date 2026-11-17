Москва17 ноя Вести.Многие страны АТЭС крайне заинтересованы в России и видят РФ как одного из ключевых партнеров. Об этом ИС "Вести" заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который прибыл в Китай на форум АТЭС.

По словам Дмитриева, глобальным игрокам все сложнее вернуться на российский рынок.

Мы видим, что многие страны АТЭС крайне заинтересованы в России, видят Россию как одного из ключевых партнеров. Многие, которые ушли из России, страдают от того, что они потеряли такие крупные рынки. Поэтому, безусловно, многие бизнесы будут стараться вернуться, но здесь уже многие ниши заняты как российскими партнерами. Безусловно, многие ниши заняты китайскими и другими азиатскими партнерами, поэтому для глобальных игроков все сложнее и сложнее будет вернуться на российский рынок, который интересен, перспективен и крайне привлекателен сказал он

Глава РФПИ добавил, что глобальные игроки понимают это и надеются, что они смогут вернуться.

Российская делегация во главе с президентом РФ Владимиром Путиным прибыла в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.