Москва15 ноя Вести.Экономика современного Китая полностью держится на экспорте, его большая часть направляется в США и европейские страны. Вследствие экономических и политических сложностей, с которыми сталкиваются эти страны, спрос на китайскую продукцию снизился. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" специалист теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.

Конечно же, у него остаются рынки "не премиальные", где его ширпотреб никто не заменит на сегодняшний день. И, я так понимаю, что в ближайшие десятилетия уж точно не заменит. Вопрос в том, что сможет ли экономика Китая выжить, устоять на самом деле только на производстве ширпотреба. Понятие очень сложное, потому что сейчас не просчитаешь. Скорее всего, нет. То есть сокращать производство придется так или иначе считает Аскерханов

По словам аналитика, Китаю удастся избежать экономического кризиса, если между собой договорится "триумвират" – РФ, США и КНР.

Договорится, значит, "тройка" о том, что разделит мир не так, как это представляется в европейских столицах и из Лондона, а по зонам ответственности в условиях глобального кризиса, чтобы хоть как-то существовала, значит, мировая торговля, пусть с перебоями, пусть со сложностями, но вообще не рухнула. И естественно вопрос безопасности будет стоять - один из главных. И тут, конечно же, Китай, Китаю очень выгодно договориться подчеркнул Аскерханов

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу в китайском городе Шэньчжэне на полях саммита лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).