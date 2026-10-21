Мишустин: Россия и Китай почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

Россия и Китай почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах Мишустин: Россия и Китай почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

Москва21 окт Вести.Доля национальных валют в расчетах России и Китая приблизилась к 100%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

По словам главы российского кабмина, торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Пекина сохраняет положительную динамику, несмотря на усиление внешнего давления.

Мы расширяем использование национальных валют. Сегодня их доля во взаимной торговле близка уже к 100% подчеркнул Мишустин

В 2026 году Россия и Китай отмечают 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В мае президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение продлить действие соглашения еще на пять лет.

Ранее сообщалось, что товарооборот между странами с начала года вырос более чем на 30% в годовом выражении. Сумма в денежном выражении превысила 214 миллиардов долларов.