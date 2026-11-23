Силуанов: товарооборот России и Китая в 2026-м может достичь 280 млрд долларов

Силуанов предсказал новый рекорд объема торговли с Китаем Силуанов: товарооборот России и Китая в 2026-м может достичь 280 млрд долларов

Москва23 ноя Вести.Товарооборот России и Китая по итогам 2026 года ожидается на уровне 280 миллиардов долларов, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании Финансового диалога между Россией и Китаем.

Практически тот же уровень, что за весь прошлый год сказал министр, говоря об объеме торговли за десять месяцев текущего года

По словам главы Минфина, за январь-октябрь взаимный торговый оборот составил около 240 миллиардов долларов. Прежний рекорд был зафиксирован в 2024 году, когда показатель достиг 244,8 миллиарда долларов.

Ранее The New York Times писала, что правительству Китая требуются средства на поддержку быстро стареющего населения и дорогостоящие инвестиции в искусственный интеллект. Согласно изданию, экономика страны находится в упадке, а Пекин вынужден все глубже обращаться к средствам граждан.