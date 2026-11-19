Путин анонсировал новый рекорд товарооборота между Россией и Китаем Путин: объем торговли России и Китая скоро побьет рекорд

Москва19 ноя Вести.По итогам 2026 года будет достигнут новый рекорд товарооборота России и Китая - до 280 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Также Россия и Китай продолжают вместе развивать совместные проекты в сфере энергетики, логистики, гуманитарной деятельности, туризме, культуре и образовании, из-за чего доверие между странами растет, добавил глава государства.

В этом году будет новый рекорд [по объемам товарооборота]. Я думаю, мы подойдем к отметке в 280 миллиардов [долларов]. Это приличный показатель, и он растет, постоянно растет сказал Путин

Ранее Владимир Путин сообщил, что по итогам 2026 года товарооборот РФ и КНР покажет хорошую динамику роста. Также он отметил, что несколько лет подряд этот показатель существенно превышал отметку в 200 миллиардов долларов.

До этого вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объем торговли России и Китая достигнет рекордных значений в текущем году. Также он рассказал, что сейчас большинство прямых расчетов между странами проходят в юанях.