Силуанов: в этом году будет установлен рекорд по товарообороту между РФ и КНР

Силуанов ожидает рекордного товарооборота между Россией и Китаем в этом году Силуанов: в этом году будет установлен рекорд по товарообороту между РФ и КНР

Москва17 ноя Вести.Товарооборот между Россией и Китаем в этом году показывает значительный рост и станет рекордным по сравнению с 2025 годом. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что большинство прямых расчетов между контрагентами двух стран сегодня проводится в юанях.

У нас расчет осуществляется по нескольким каналам, поскольку расчеты необходимы для поддержания внешней торговли. А вы видите, как растет у нас торговля? На 26%, кстати говоря, выросла. В этом году будет рекорд по товарообороту. Хочу сказать, что сейчас вот за 10 месяцев товарооборот такой же примерно, как в прошлом году, за целый год сказал Силуанов

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем вырос в январе-октябре 2026 года на 32,1% в годовом выражении.