Москва17 нояВести.Российский бизнес находит способы проведения расчетов с зарубежными партнерами, несмотря на санкционные ограничения, если сотрудничество остается экономически выгодным. Об этом ИС "Вести" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, внешнеторговые операции России с Китаем проводятся по нескольким каналам. Основная часть платежей проходит напрямую между контрагентами в китайских юанях. Также компании используют платежных агентов и бартерные схемы.
Бизнес найдет всегда, как рассчитаться, как вести свою деятельность, если это выгодно. А это выгодно для наших контрагентов, поэтому, несмотря на все санкции, найдем решениеподчеркнул Силуанов
Еще одним способом проведения платежей министр назвал цифровые активы, в том числе стейблкоины и различные токены.