Силуанов: бизнес всегда найдет способ для расчетов, если это выгодно

Бизнес всегда найдет способ рассчитаться, заявил Силуанов Силуанов: бизнес всегда найдет способ для расчетов, если это выгодно

Москва17 ноя Вести.Российский бизнес находит способы проведения расчетов с зарубежными партнерами, несмотря на санкционные ограничения, если сотрудничество остается экономически выгодным. Об этом ИС "Вести" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, внешнеторговые операции России с Китаем проводятся по нескольким каналам. Основная часть платежей проходит напрямую между контрагентами в китайских юанях. Также компании используют платежных агентов и бартерные схемы.

Бизнес найдет всегда, как рассчитаться, как вести свою деятельность, если это выгодно. А это выгодно для наших контрагентов, поэтому, несмотря на все санкции, найдем решение подчеркнул Силуанов

Еще одним способом проведения платежей министр назвал цифровые активы, в том числе стейблкоины и различные токены.