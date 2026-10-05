Силуанов: за апрель-июль предотвращен 291 случай вывоза наличных за границу

В Минфине рассказали о результатах работы по обелению экономики Силуанов: за апрель-июль предотвращен 291 случай вывоза наличных за границу

Москва5 окт Вести.За период с апреля по июль 2026 года предотвращен 291 случай вывоза из России наличной валюты. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По его словам, в общей сложности пытались незаконно вывезти денежных средств на 180 миллионов долларов.

Благодаря контролю за вывозом наличной валюты, с апреля по июль текущего года предотвращен 291 случай вывоза наличной валюты сказал министр

Силуанов подчеркнул, что план по обелению российской экономики работает.

Ранее ЦБ РФ продлил ограничения на переводы средств за рубеж для резидентов из недружественных стран. Это касается как физических, так и юридических лиц.