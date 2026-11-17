Силуанов назвал сроки возврата в РФ мировых платежных систем Силуанов: мировые платежные системы вернутся в РФ при первой возможности

Москва17 ноя Вести.Возвращение мировых платежных систем в Россию спрогнозировал вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. В интервью одному из федеральных телеканалов он пояснил, что они ушли из России под давлением правительств стран Запада.

Силуанов выразил уверенность, что они вернутся при первой же предоставившейся для этого возможности.

Компании не хотели уходить, их просто вынуждали правительства. Поэтому, уверен, что как только предоставится возможность, эти же компании, которые занимаются расчетами, платежными картами, вернутся в нашу страну подчеркнул Антон Силуанов

Ранее для ИС "Вести" Антон Силуанов констатировал, что российский бизнес в условиях рестрикций находит способы проведения расчетов с зарубежными партнерами, несмотря на санкционные ограничения, если сотрудничество остается экономически выгодным. Еще одним резервным способом проведения платежей российский вице-премьер - министр финансов назвал цифровые активы, в том числе стейблкоины и различные токены.