Силуанов: наиболее форсированная фаза трансформации экономики РФ почти завершена

Силуанов рассказал о масштабной структурной трансформации экономики РФ Силуанов: наиболее форсированная фаза трансформации экономики РФ почти завершена

Москва14 окт Вести.Наиболее форсированная фаза структурной трансформации российской экономики в значительной степени завершена. Об этом сказано в письменном заявлении министра финансов РФ Антона Силуанова, опубликованном в преддверии 54-го заседания Международного валютно-финансового комитета. Документ размещен на сайте Минфина.

Процесс масштабной структурной трансформации в экономике России идет с 2022 года.

Сегодня наиболее форсированная фаза структурной трансформации отечественной экономики в значительной степени завершена говорится в публикации

Структурные изменения сопровождались пересмотром бизнес-моделей и производственно-логистических маршрутов, освоением новых рынков сбыта и ниш внутреннего рынка, которые освободились после ухода иностранных компаний.

Также выросла инвестиционная активность, создавались новые рабочие места и росли доходы граждан.

Бюджетная политика содействовала перестройке экономики, а эффективные меры денежно-кредитной политики помогли смягчить инфляцию, отмечается в заявлении главы Минфина РФ. По прогнозам Банка России, годовая инфляция в 2026 году будет на уровне 6-7%, а в 2027 году снизится до 4%. Приоритетом бюджетной политики в условиях сохраняющейся внешней нестабильности остается укрепление устойчивости государственных финансов, подчеркивается в документе.

Ранее стало известно, что ненефтегазовые доходы российского бюджета за девять месяцев этого года выросли на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.