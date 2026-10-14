Москва14 октВести.Наиболее форсированная фаза структурной трансформации российской экономики в значительной степени завершена. Об этом сказано в письменном заявлении министра финансов РФ Антона Силуанова, опубликованном в преддверии 54-го заседания Международного валютно-финансового комитета. Документ размещен на сайте Минфина.
Процесс масштабной структурной трансформации в экономике России идет с 2022 года.
Сегодня наиболее форсированная фаза структурной трансформации отечественной экономики в значительной степени завершенаговорится в публикации
Структурные изменения сопровождались пересмотром бизнес-моделей и производственно-логистических маршрутов, освоением новых рынков сбыта и ниш внутреннего рынка, которые освободились после ухода иностранных компаний.
Также выросла инвестиционная активность, создавались новые рабочие места и росли доходы граждан.
Бюджетная политика содействовала перестройке экономики, а эффективные меры денежно-кредитной политики помогли смягчить инфляцию, отмечается в заявлении главы Минфина РФ. По прогнозам Банка России, годовая инфляция в 2026 году будет на уровне 6-7%, а в 2027 году снизится до 4%. Приоритетом бюджетной политики в условиях сохраняющейся внешней нестабильности остается укрепление устойчивости государственных финансов, подчеркивается в документе.
Ранее стало известно, что ненефтегазовые доходы российского бюджета за девять месяцев этого года выросли на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.