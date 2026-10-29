"Справедливость и обеление экономики": Силуанов объяснил налоговые изменения Силуанов: налоговые изменения направлены на справедливость и обеление экономики

Москва29 окт Вести.Вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налоговые изменения направлены на обеление экономики и справедливость. Об этом он сообщил журналисту Александру Юнашеву, видео опубликовано в его Telegram-канале "Юнашев LIVE".

Те изменения, которые вносятся, они направлены на справедливость и обеление экономики. …Раньше получалось так, что граждане платят налог по прогрессивной шкале, а бизнесмены с большими доходами… от дивидендов и депозитов — нет сказал Силуанов

Он подтвердил тезис, что налоговое бремя сейчас адекватное, и заявил о росте числа предприятий малого бизнеса.

По словам министра, предложенные изменения направлены на то, чтобы уменьшить серый сектор. Силуанов отметил, что вопросе налоговых изменений власти следят, чтобы не было перегибов.

Ранее министр финансов сообщал о масштабной структурной трансформации экономики РФ.